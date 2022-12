Ondernemen met je liefdespartner; marktslager Ad en Gerry laten zien hoe dat moet: ‘Thuis is Ad wel rustig, anders hield ik het niet vol hoor’

De wekker ging vannacht om 04.00 uur. Bizar vroeg? Ja, maar daar zijn Ad (68) en Gerry (66) na al die jaren wel aan gewend geraakt. „Maar die kou!” Gerry schudt haar hoofd en slaat haar handen om een warme kop koffie. „Dat vind ik echt het ergste van de markt.” Het is vier uur ’s middags en ze zijn net terug van een marktdag in Ootmarsum. Wie denkt dat hun werkdag er dan op zit, heeft het mis. Ad en Gerry doen samen nog even de inkopen en om zeven uur ’s avonds beginnen ze vanuit hun woning op Het Rutbeek met de vleesproductie voor de volgende marktdag. Maar nu eerst een kop koffie.

Vierde generatie

Ad praat direct honderduit. Gerry lacht. „Je ziet al wel hoe het er hier aan toegaat, hè”, zegt ze. Maar ze verzekert ons dat haar man ’s avonds echt heel rustig is. „Anders hield ik het ook niet vol.” Het stel lacht. Alle dagen werken ze samen. En zitten ze ook nog op elkaars lip, want de marktkraam is niet groter dan 6 meter. Toch gaat het goed. We zijn echt twee tegenpolen, vertelt Ad. „Gerry is rustig, ik reageer heel snel. We passen precies bij elkaar.”