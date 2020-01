Ondernemer kan niks meer met zijn pand: ‘Ineens was de bestemming: wonen’

Het was jarenlang een lelijk pand in de de wijk Velve Lindenhof. Het pand op de hoek van de Oostveenweg en de Lipperkerkstraat was een bouwval. Na de gedwongen sluiting van de coffeeshop Ketama verviel het gebouw in een rap tempo. Tot ongenoegen van de buurt, die na jarenlang overlast van Ketama-klanten toe was aan rust. Ondernemer Daniel Ceran van de nachtclub Casanova liet zijn oog vallen op het pand. „Ik heb de percelen en de opstallen in 2017 gekocht. Met het idee er iets moois van te maken”, zegt hij.