Onderwijs Enschede telt 113 vacatures: in hele provincie één op twaalf klassen mogelijk zonder leraar

Deze 5 Twentse vrienden én vijanden reageren op vertrek Rutte: ‘Hij was hier gewoon Mark’

De een kan zijn bloed wel drinken, de ander loopt met hem weg. Premier Mark Rutte kondigde maandag, na de val van zijn vierde kabinet, zijn vertrek aan. Vijf Twentse vrienden én vijanden over hun contact met hem. „Hij was hier nooit de minister, hij was hier gewoon Mark.”