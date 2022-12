Onderzoek door promovenda Anke Hofsté van Saxion legt vinger op zere plek: ‘Lage rugpijn komt lang niet altijd door stress’

Megavangst in Duitsland: 250.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, Nederlan­ders aangehou­den

Bij invallen in Ochtrup en Ahaus zijn grote hoeveelheden illegaal vuurwerk aangetroffen door de Duitse politie. In verband met de doorzoekingen zijn in het grensgebied twee Nederlanders aangehouden.

20 december