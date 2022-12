Onderzoek naar heropening burgerluchthaven, wat kan wel en wat kan niet: ‘Mensen willen vliegen, ik heb ook net geboekt’

ENSCHEDE - De deur staat op een kier voor een heropening van een burgerluchthaven in Enschede. VVD, BBE, CDA en PVV willen een onderzoek naar wat er kan en niet kan, in combinatie met het bedrijventerrein de Technology Base.

„De wereld verandert, mensen willen vliegen, ik heb net ook geboekt.” Daarmee onderstreept BBE-fractievoorzitter Barry Overink zijn pleidooi om te onderzoeken of een burgerluchthaven levensvatbaar is. Hij volgt daarin zijn collega van de VVD Malkis Jajan die dat eerder al bepleitte. Beiden menen samen met de PVV en het CDA dat de luchthaven weer open moet voor vakantievluchten. Daarmee is er een meerderheid voor onderzoek naar heropening. „Misschien komen we dan tot de conclusie dat het niet mogelijk is, dan weten we dat.”

Stikstof

Dat er acht jaar geleden een Commissie van Wijzen was die concludeerde dat een burgerluchthaven niet levensvatbaar is, deert ze niet. Er zou nu meer worden gevlogen dan voor corona en mensen zijn daar niet van af te brengen. De natuur hoeft er volgens hen niet onder te lijden, omdat met heropening van Twente Airport er ergens anders niet gevlogen wordt. „En je dan niet met de auto naar Amsterdam, Münster of Düsseldorf hoeft”, menen Overink en Jajan.

Een luchthaven zit de bedrijvigheid op de Technology Base niet in de weg, zoals testen met elektrisch vliegen en drones. „Bijvoorbeeld een half jaar vakantievluchten, een half jaar testen, daar komen we wel uit.” De stikstofruimte is een grotere uitdaging, erkent ook Jajan, maar daar ziet hij toch mogelijkheden.

‘Megadrain’

Behalve de schade voor het milieu verwachten tegenstanders dat de luchthaven een bodemloze put wordt. „Dat megavliegveld wordt een megadrain voor Enschede”, aldus fractievoorzitter Henri de Roode van de ChristenUnie. Hij verwacht dat het Enschede heel veel geld kost. Hij wijst op andere regionale vliegvelden die geen van allen hun eigen broek kunnen ophouden. Toch trekken ChristenUnie, Partij voor de Dieren, D66 en Enschede Anders aan het kortste eind. Het onderzoek naar heropening komt er, met 20 raadsleden voor en 17 tegen. „Misschien kunt u daarna alsnog zeggen: zie je wel, niet mogelijk”, houdt Malkis Jajan een slag om de arm.

Elektrisch

Jajan bracht eerder al naar buiten dat hij voorstander is van heropening van de burgerluchthaven. Dat bracht een hausse van kritiek te weeg. Zo beoordeelden vliegvelddeskundige Guus Wantia en eerdere voorstander van een burgerluchthaven Jordi Rietman het idee als kansloos. Wantia ziet wel over zo’n tien jaar een toekomst voor Twente Airport, als er elektrisch wordt gevlogen.

Ook wethouder Diepemaat ziet voor Enschede toekomst in het elektrisch vliegen. Maar voor een normale burgerluchthaven is nu veel geld en een luchthavenbesluit nodig. Bovendien worden er eisen gesteld aan de hoeveelheid geluid dat de vliegtuigen mogen maken. Dan is volgens hem een commerciële burgerluchthaven niet mogelijk. Zakenverkeer is en blijft wel mogelijk. Het beoogde overnemen van vluchten van Schiphol past niet in de plannen die er zijn. „Dan hebben we nog wel een ingewikkelde discussie met elkaar te voeren.”

Technology Base

Heropening van de luchthaven kwam aan de orde in de plannen voor bedrijventerrein Technology Base. Enschede wil ruimere regelingen voor bedrijven die naar dit technologische bedrijventerrein willen. Volgens wethouder Jeroen Diepemaat heeft Enschede de regels te streng toegepast en daarom bedrijven moeten afwijzen. „Daarmee hebben we onszelf in de voet geschoten.” Enschede wil ook bedrijven toelaten die behalve producten ontwikkelen ook op kleine schaal produceren. „En dan gaat het niet om een snoepjesfabriek.”