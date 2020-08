Onderzoek naar mishandeling jonge homo (23) uit Enschede in impasse

Jonge homo bewuste­loos geslagen in centrum Enschede: ‘Waar is het respect?’

21 juni ENSCHEDE - Even een drankje doen in de stad is voor de 23-jarige Gerardo Kenzo Sno uit Enschede zaterdagnacht uitgelopen op een pijnlijk drama. In een steeg in hartje centrum werd de jonge homo bewusteloos geslagen door een groep van naar schatting tien mannen.