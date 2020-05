Onderzoek van UT-hoogleraar toont gevolgen van corona: Kwart minder kankerdiagnoses

20 jaar na de ramp De vuurwerk­ramp gaf oud-journalist Guus Ferrée zijn vader terug

10 mei Guus Ferrée (66) stond op 13 mei 2000 letterlijk in de vuurlinie van de fatale explosies van de vuurwerkramp, maar overleefde wonderwel. De ramp speelt geen rol meer in zijn leven, zegt de oud-journalist. Een andere persoonlijke tragedie blijkt groter. Maar 13 mei was wel nodig om daarmee in het reine te komen.