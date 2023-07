Onderzoeker over aanval Twentse hooligans: ‘Het is hun stadion en daar gelden hun regels’

Zweedse vader (55) woest om incompeten­tie van FC Twente: ‘Club kon mijn dochter van 13 niet beschermen’

De burgemeester van Enschede is een idioot en FC Twente incompetent. Gary Selan, al veertig jaar sponsor en supporter van Hammarby IF, heeft er geen andere woorden voor. Zo vijandig bejegend heeft hij zich nog nooit gevoeld. „De club was niet in staat mijn 13-jarige dochter te beschermen”, zegt hij. Het lijkt hem raadzaam dat FC Twente alle kaartjes voor de return inneemt.