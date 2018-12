Onderzoeker vuurwerkramp Enschede: ‘Het boek is weer geopend’

Volgens Van Buitenen heeft het Openbaar Ministerie structureel en bewust de rechterlijke macht misleid in het onderzoek naar de vuurwerkramp, met het doel de overheid buiten schot te houden voor de ramp. De schuld moest komen te liggen bij het ontplofte S.E. Fireworks en/of een brandstichter. Deze week diende hij een klacht in tegen de overheid, over diens rol in dat onderzoek. Donderdag werd hij door de Kamercommissie Veiligheid en Justitie, met onder meer Kamerleden als Ronald van Raak (SP), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Kees van der Staaij (SGP), gehoord. Over de inhoud kan Van Buitenen niet veel zeggen, wel geeft hij aan dat het een goed gesprek was. „Er komt een vervolg”, geeft de onderzoeker aan, die ruim de gelegenheid kreeg om zijn bevindingen uit te leggen. „Het boek is niet meer gesloten maar geopend. Het is een issue geworden.”