Onderzoeksraad aan de slag met rapport over vuurwerkramp

Hennepkwe­ke­rij opgerold in hoekwoning in Enschede

13:10 ENSCHEDE - Aan de Tweede Emmastraat in de wijk Horstlanden-Stadsweide in Enschede heeft de politie woensdagochtend een hennepkwekerij ontmanteld. De apparatuur en planten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.