Ongevaccineerden zijn niet meer welkom in de werkkamer van hoogleraar Universiteit Twente

update A35 tussen Hengelo en Enschede deels weer open na ongeluk tussen auto en vrachtwa­gen

ENSCHEDE/HENGELO - De snelweg A35 tussen Hengelo en Enschede is woensdagochtend afgesloten voor alle verkeer, na een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is voorgevallen op de weg. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te komen. Een gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

24 november