Ongeval op A35 bij Borne, brandweer bevrijdt automobilist uit voertuig

Wim uit Geesteren wil 60 jaar oude rode lantaarn graag overdragen aan opvolger: ‘Ben er wel klaar mee’

Zestig jaar geleden werd-ie voor het eerst uitgereikt. De rode lantaarn, de onofficiële onderscheiding voor de nummer laatst van de Elfstedentocht. Wim Weenk (61) uit Geesteren waakt al meer dan een kwart eeuw over de wisselbokaal. Geen van zijn voorgangers heeft de petroleumlamp zó lang in handen gehad als hij. ,,Ik weet niet of ik er ooit nog van af kom.”

