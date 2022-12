Onrust over einde communievieringen neemt toe: ‘Beleid van kardinaal is een ramp voor de kerk’

met video Schimmel, ziekte, kou en bezuinigin­gen: voor Diane en Wim uit Enschede was 2022 ‘gewoon een kutjaar’

ENSCHEDE - De inflatie en hoge energieprijzen worden vooral gevoeld door mensen die het niet breed hebben. Wim Buisman en Diane Olthuis uit Enschede kunnen erover meepraten. In hun beschimmelde huurwoning bijten ze op een houtje. „Het is maar goed dat we niet meer roken en drinken, dat hadden we niet kunnen betalen.” Maar 2023 wordt, onverwacht, iets beter.

27 december