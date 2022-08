Ons Huis zet na handtekeningenactie streep door huurverhoging renovatiewoningen in drie straten in Enschede

ENSCHEDE - Huurders in de Borneostraat, Celebesstraat en de Wooldriksweg verkeren nog in onzekerheid over de renovatie van hun woningen. Ons Huis zou daar dit jaar mee beginnen, maar die planning wordt niet gehaald. Wel komt de woningcorporatie de bewoners tegemoet: de huurverhoging is na een petitie alsnog geschrapt.

Ons Huis denkt de huurders van de 73 woningen in de drie staten in de wijk ’t Getfert in oktober te kunnen informeren over wanneer de woningen worden aangepakt. Dat wordt op zijn vroegst medio 2023, veel later dan aanvankelijk werd verwacht door de woningcorporatie.

Mail aan huurders

De vertraging blijkt uit een mailwisseling van Ons Huis met de tientallen huurders in de Borneostraat, Celebesstraat en de Wooldriksweg. „Helaas kunnen we de onzekerheid over wat we met uw woning gaan doen op dit moment nog niet wegnemen”, schrijft Tom Jacobs, manager wonen bij Ons Huis, de bewoners. „Maar we willen u wel tegemoet komen.” Het resultaat van die tegemoetkoming is dat de huurders van de 73 woningen in de drie straten de geplande huurverhoging van 2,3 procent dit jaar niet hoeven te betalen.

De huurverhoging aanvankelijk wel gepland. Ons Huis kondigde die jaarlijkse verhoging in het voorjaar zoals gebruikelijk aan, maar zag daar vanaf na een initiatief van bewoners in de Borneostraat. Die hielden een handtekeningenactie onder andere bewoners en stelden Ons Huis voor om de jaarlijkse huurverhoging vanwege de onzekerheid rond de renovatie en de slechte staat van onderhoud van de woningen niet te berekenen. Hoewel onderhoudsgebreken volgens de corporatie niet onder de redenen voor bezwaar vallen, besloot Ons Huis alle bewoners met het schrappen van de huurverhoging financieel tegemoet te komen.

Bijpraten

De woningcorporatie verwacht de bewoners aan de Borneostraat, Celebesstraat in oktober bij te kunnen praten over de voortgang van de renovatie. Ons Huis was in eerste instantie van plan de tientallen woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De verhuurder kwam daar twee jaar geleden op terug vanwege de cultuurhistorische waarde van de huizen en besloot toen alsnog tot een ingrijpende opknapbeurt van de panden.

De reacties op die aangekondigde renovatie bleek verschillend. Verreweg de meeste bewoners van de woningen in de Borneostraat, Celebesstraat en de Wooldriksweg bleken tevreden met de opknapbeurt, zo viel af te leiden uit een woonwensenonderzoek door het bureau I&O onder de huurders van de huizen in dit dit deel van de wijk ’t Getfert. De grote meerderheid van de bewoners gaf daarbij aan zich thuis te voelen in de buurt en wil er graag blijven wonen. We beoordelen zij hun huizen met een onvoldoende (5,2). Van sloop en nieuwbouw moet deze groep echter niets weten, zo wees het onderzoek uit.

Bouwval

En minderheid - één op de vijf huurders - aan bewoners was er in de zomer van 2020 wel voor de woningen te slopen. Zij hekelden destijds in deze krant de schimmelplekken en scheuren in en op de muren en de slechte ventilatie. „We leven al jaren in een bouwval”, zei een huurder. Volgens deze bewoners worden dergelijke problemen niet met een renovatie verholpen.

Quote Helaas kunnen we de onzeker­heid nog niet wegnemen Tom Jacobs, Ons Huis