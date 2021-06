Ontslagen wijkverpleegkundige werd geronseld voor dubieuze indicaties

Spraakmaker Minke is de vrouw achter FC Twente Vrouwen: ‘Er zijn clubs met meer budget en betere speelsters en toch winnen we’

5 juni ENSCHEDE - Deze regeltante is coördinator vrouwenvoetbal bij FC Twente. Haar club is nu voor de zevende keer landskampioen. Minke Renkens (26) over de eeuwige underdog, Jill Roord en de nieuwe accommodatie op Het Diekman.