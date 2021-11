Ontsnapt Enschede aan ramp? 500 kilo zwaar vuurwerk in garageboxen: ‘Onwijs gevaarlijk’

ENSCHEDE - In garageboxen aan de Burgemeester Jacobsstraat en de Ypkemeulenstraat in de Enschedese wijk Boswinkel is 500 kilogram illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen. „Wat we hebben aangetroffen is onwijs gevaarlijk vuurwerk”, zegt woordvoerster Chantal Westerhoff van de politie.

„Was het ontploft dan waren er zeker omliggende woningen verwoest. Niet te geloven wat mensen in een woonwijk tussen de huizen in opslag durven te leggen.” Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart en de recherche is op zoek naar de eigenaren van het illegale vuurwerk.

Bij een steekproef van 36 garageboxen werd woensdag in totaal zeven verschillende boxen illegale opslag vastgesteld. Behalve vuurwerk zijn ook attributen voor het telen van hennep aangetroffen. Verder is een scooter met een vals kenteken in beslag genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Almelo als voorbeeld

Met de controles van garageboxen volgt Enschede het voorbeeld van Almelo. In die stad werden de laatste maanden twee succesvolle controleacties gehouden. Net als in Almelo, werden de garageboxen opengebroken en was er een slotenmaker bij om de vernielde sloten te vervangen door nieuwe. Wethouder Jurgen van Houdt is onder de indruk de vondst. „Het gaat hier om vuurwerk van de zwaarste categorie, eigenlijk explosieven. We zien dat garageboxen in woonwijken duidelijk een risicovolle blinde vlek zijn voor gevaarlijke opslag.”

Goedkoop

Verhuurders van garageboxen weten volgens Van Houdt vaak niet wie de huurder is en waarvoor die de garage gebruikt. „Het huren van een opslag is daarnaast relatief goedkoop en kan redelijk anoniem. Garageboxen liggen ook nog eens vaak uit het zicht. Deze controle geeft maar aan hoe nodig het is dat we hier samen paal en perk aan stellen. Wij gaan dan ook door met dit soort steekproeven, ook elders in onze stad.”

Buurt geïnformeerd

Voorafgaand aan de controleactie gingen ’s morgens twee boa’s in de buurt langs de deuren om de omwonenden te informeren. De omwonenden spraken met de boa’s en ontvingen een informatiebrief.

Oproep om vermoedens te melden

Inwoners die vermoeden dat er in garageboxen in hun omgeving criminele activiteiten plaatsvinden of iets opvallends aantreffen wordt gevraagd dat te melden bij de politie (0900-8844) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl). Een mail sturen of via de website www.enschede.nl/melding-overlast kan ook.