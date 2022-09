Onzekerheid overheerst bij prinsjesdagontbijt in Rijksmuseum Twente: ‘Veel voor de burgers, weinig voor ondernemers’

De jaarlijkse door KPMG (internationale accountants- en adviesorganisatie) georganiseerde samenkomst van ondernemers op de ochtend na Prinsjesdag gaat dit jaar eigenlijk weinig over Prinsjesdag. Dat is niet vreemd: de ondernemer is bijkans afwezig in de miljoenennota van het kabinet. Dat is dan ook direct de klacht van de twee ondernemers in het ‘prinsjesdagpanel’, dat dit jaar zitting houdt in het Rijksmuseum.