Ook in hoger beroep horen de soldaten van Twentse godfather Simo D. lange straffen tegen zich eisen

Tegen Henrie W. (42) en Maurits R. (29) zijn bij het gerechtshof opnieuw jarenlange gevangenisstraffen geëist voor hun rol bij een aantal liquidatiepogingen in de Twentse onderwereld. De oudste van de twee broers, alias Grote Wolf, moet als het aan het OM ligt 25 jaar de cel in en kleine Wolf zou 14,5 jaar de cel in moeten.

Het gerechtshof had twee dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in hoger beroep, maar redde het de zaak donderdag in zijn geheel te bespreken.

In december 2019 werden de twee door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot de maximale straffen voor de waslijst aan gewelddadige moordpogingen in opdracht van de zelfbenoemde godfather Simo D. en zijn criminele partner Marcus T. Het was D. die een oorlog tegen de verboden motorclub Satudarah was begonnen en de twee broers waren de soldaten, zo denkt justitie.

Er werden in die strijd een kapper in brand gestoken en een man in Gronau werd met kogels doorzeefd. Ook werden panden waar leden van de motorclub zich ophielden beschoten.

Alles voor geld

Volgens de advocaat generaal, de officier in hoger beroep, heeft de rechtbank juist geoordeeld en waren het de twee ‘Wolfjes’ die voor geld bereid waren om levensdelicten te plegen. Dat er niemand is overleden, noemde hij een enorm wonder. „En het maakte u niet uit of de verkeerde persoon werd beschoten of in brand werd gestoken”, zei de advocaat-generaal.

De veroordeling bij de rechtbank is grotendeels gebouwd op verklaringen van een van origine Braziliaanse sleutelgetuige met de bijnaam Romario en ook nu ziet het OM niet in waarom de verklaringen van hem als onbetrouwbaar zouden moeten worden bestempeld. Zijn verklaringen zijn onderbouwd met steunbewijs van andere getuigen, DNA-materiaal op gevonden kogelhulzen op een plaats delict en sporen op bivakmutsen en handschoenen.

Twentse godfather

Tussen het vonnis van de rechtbank en de behandeling in hoger beroep zijn de twee vermeende opdrachtgevers Simo D. en Marcus T. veroordeeld voor hun rol in het uiterst omvangrijke dossier dat meerdere onderzoeken beslaat. Ook daarin speelde ‘Romario’ een sleutelrol met zijn verklaringen over de oorlog in de Twentse onderwereld.

Raadsman Dennis Vlielander van W. veegde de vloer aan met de Braziliaanse getuige. „Iemand met zijn staat van dienst in de onderwereld zou ineens uit wroeging over al het slechte zijn gaan verklaren over mijn cliënt. Wie dat gelooft, gelooft ook in sprookjes. Meneer maakte deel uit van een groep die bij het publiek bekend is geworden als ‘Tattookillers’ en die gaat echt niet zonder tegenprestatie verklaringen afleggen. Wat was zijn belang om er zelfs voor terug te komen uit zijn geboorteland toen het OM daar om vroeg”, zei Vlielander.

Hij doelde daarbij op het feit of deze ‘Romario’ wellicht een tegenprestatie van het OM had ontvangen in de vorm van geld of een veilig heenkomen. Dat zou hem tot een kroongetuige maken en daarvoor zijn tal van strikte regels in acht te nemen. De AG wierp deze suggestie verre van zich.

Dodenlijst

W. staat volgens justitie bronnen op een dodenlijst en moet vrezen voor een liquidatie, binnen of buiten de muren van de gevangenis. Uit welke hoek die dreiging komt krijgt W. niet te horen, maar het betekende wel dat hij in 2020 niet naar de crematie van zijn vader kon.

Het hof sluit op 12 juli het onderzoek en wijst diezelfde dag ook arrest.

