Ook Twente is een prima leefgebied voor wolf: ‘Schaap is slechts een snack voor onderweg’

video Jager Henk (76) wil wolvenli­miet op de Veluwe (maar experts denken daar heel anders over)

2 april Als we nu niks doen, hebben wolven over tien jaar alle edelherten en wilde zwijnen op de Veluwe opgegeten. En dan gaan de wolven ook weer weg, omdat er niks meer te vreten is. Het is de vaste overtuiging van Henk Borsboom uit Nunspeet, jager en natuurliefhebber. Zijn oplossing? ,,Beheren. We moeten nu vaststellen hoeveel wolven we maximaal willen hebben.’’