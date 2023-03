Ook voor gemeenteambtenaren in Enschede een tiktokverbod, wethouder gaat in gesprek: ‘Better safe than sorry’

Verzet tegen windmolens, zes keer zo hoog als de kerktoren in Buurse: ‘Haaksber­gen wil braafste jongetje zijn’

Een ‘cluster windmolens’ in Buurse: de gemeente Haaksbergen ziet er ruimte voor in de buurt van het kerkdorp, maar bij de Stichting Tegenwind Haaksbergen moeten ze er niets van hebben. Het verzet tegen de plannen krijgt vorm. „Op deze manier help je een geweldig mooi gebied om zeep.”