Oosterkerk in Enschede gaat dicht: ‘Verdrietige zaak, maar onvermijdelijk’

De kerk is van de Gereformeerde Vrijgemaakte Gemeente Enschede Oost die het al 129 jaar in gebruik heeft, sinds de bouw in 1894. Maar door vergrijzing, vertrek van leden en financiële tekorten ziet het kerkbestuur zichzelf gedwongen de kerk te verkopen.

Er zijn nog 250 leden over. Zij moeten op zoek naar een andere kerkelijke gemeente. “Enschede kent in totaal zeven gereformeerde kerken waar gelukkig plaats genoeg is. Wij gaan in gesprek met alle gemeenteleden om er zeker van te zijn dat iedereen goed terechtkomt,” zegt voorzitter van het kerkelijk bestuur Dick Laan.

Verdrietige zaak

“Vele generaties hebben hier jarenlang hun kerkelijke gemeente gehad en gingen hier elke zondag naar de kerk. Voor onze gemeente is deze sluiting een verdrietige zaak. Maar de sluiting is onvermijdelijk”, zegt Dick Laan.

“In het hele land lopen kerken leeg. De laatste jaren is onze gemeente sterk vergrijsd, het ledenaantal liep terug. Op een gegeven moment houdt het financieel op. Daar komt nog bij dat ‘de kar’ getrokken werd door een steeds kleiner groepje mensen. Als gemeente hebben we samen moeten besluiten dat het zo niet verder kan.”

Zoektocht naar nieuwe invulling

De kerk op de hoek van de Wilhelminastraat en de Oldenzaalsestraat en de bijgebouwen worden verkocht. Achter de kerk staan verenigingsgebouw ‘De Blikopener’ en twee appartementen. „De kerk blijft een maatschappelijke functie houden”, laat voorzitter Laan weten, „aan de concrete invulling van het kerkgebouw wordt nog gewerkt.”

De sluiting moet nog formeel goedgekeurd worden door de regionale vergadering van kerken in dit kerkverband. Dat gebeurt naar verwachting in de tweede helft van maart. Na goedkeuring is de sluiting definitief. De laatste dienst is op 18 juni.

Volledig scherm Zo ziet de Oosterkerk aan de Wilhelminastraat er van binnen uit © GKV Enschede Oost