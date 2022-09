Op de fiets naar school: in deze Twentse en Achterhoekse gemeenten zijn scholieren het langst onderweg

Ook in gemeenten Hof van Twente en Tubbergen moeten scholieren ruim drie kilometer fietsen voor de dichtstbijzijnde middelbare school. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2021.

Dat is in schril contrast met scholieren in andere delen van het land. In Noord-Beveland is dit ruim 11,5 kilometer. Ook in de Limburgse gemeenten Vaals (zo’n 11 kilometer) en Bergen (ruim 10) moet er flink worden getrapt.