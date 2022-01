Op de fiets van Zwolle naar Münster via Enschede: provincie Overijssel werkt aan grensoverschrijdende verbinding

Starten in Zwolle om vervolgens 150 kilometer op de pedalen af te leggen naar Münster. Als het aan een grote groep partners uit Nederland en Duitsland ligt, wordt dat mogelijk gemaakt. De verschillende partijen uit de provincie Overijssel (waaronder de gemeente Enschede) en het Münsterland koesteren de wens om steden in de Euregio middels een non-stop fietsroute met elkaar te verbinden. Het uiteindelijke doel is om mensen een duurzaam alternatief te bieden voor zowel dagelijks als recreatief vervoer.

Route

De grensoverschrijdende verbinding moet in Nederland onder meer Nijverdal, Almelo en Hengelo doorkruisen. Om vervolgens ononderbroken via onder meer Enschede, Gronau, Steinfurt en Altenberge naar het eindpunt Münster te gaan. „Als het gaat lukken, zijn we de eerste grensoverschrijdende fietsroute”, laat verkeerswethouder Jurgen van Houdt weten.

Bestaande verbindingen

Om dit voor elkaar te krijgen, is in kaart gebracht op welke plekken de plannen al ontwikkeld en gerealiseerd zijn en waar er nog keuzes gemaakt moeten worden om de meest optimale verbinding te realiseren. De paden tussen Zwolle en Nijverdal en Enschede en Münster worden aangesloten op de huidige fietssnelweg F35. Ook in 2022 vinden er werkzaamheden plaats aan deze weg om de ontbrekende stukken op de route te realiseren. Zo werkt de gemeente Enschede aan het plan voor de aanleg van een fietsbrug over de Lambertus Buddestraat en de Tubantiasingel. Daarmee wordt het mogelijk om in een rechte lijn van Hengelo naar het centrum van Enschede te trappen. De ambitie is dat de F35 in 2025 af is.