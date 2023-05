Op de Freshtival-camping is voor tienduizend festivalgangers het feest al sinds vrijdag aan de gang

Veel te hoge heg tegen de blote billen van de buurman en gegil op trampoline: we gaan er niet zomaar mee akkoord

Sinds corona zijn we minder tolerant. Spelende kinderen op een trampoline, een heg van 3 meter of vallend blad van overhangende takken: we kunnen het niet meer hebben. Dat is het moment dat Buurtbemiddeling Enschede wordt ingeschakeld.