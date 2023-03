Op de valreep toch nog een campagnerelletje bij de Statenverkiezingen, want van wie is Overijssel?

MET VIDEO/UPDATE Jarenlange burenruzie escaleert: ruiten ingegooid en vernielin­gen bij woning in Enschede: ‘Niemand doet iets’

Een slepende burenruzie tussen twee families in de Hidderhoek is zondagavond even voor middernacht geëscaleerd met het ingooien van de ruiten van de woningen van één van de gezinnen. Bij het incident in de zuidelijke stadswijk van Enschede zou volgens buurtbewoners zijn gedreigd met een vuurwapen.