Op deze plekken in Enschede staan over één jaar 179 huurhuizen en -appartementen

Aan het Stroink bij het Smileyveldje komen 24 appartementen en 15 huizen met een tuin. Op de plek waar vroeger een basisschooltje stond met een bushalte voor de deur. Aan de Ekersdijk komen 52 huizen, nu is dat nog een maïsveld. Aan de Paulus Moreelsestraat in Stadsveld is ruimte voor 30 appartementen en 28 huizen en op de hoek van de vroegere supermarkt aan de Fazantstraat ziet de gemeente plek voor 30 appartementen voor jongeren. Het gaat vooral om sociale huurwoningen en een enkele middeldure woning.