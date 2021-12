Op huizenjacht? De duurste villa van Enschede staat sinds deze week te koop

kaart Op deze plek in Twente betaal je het meest voor een parkeer­kaart (en in deze gemeenten is het gratis)

ENSCHEDE - Wie in deze regio als autobezitter een parkeervergunning aanvraagt, is het duurst uit in het centrum van Enschede. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus, die alle prijzen per gemeente hebben opgevraagd. In de meeste Twentse gemeenten is parkeren voor bewoners gratis, maar in Enschede hangt aan de duurste parkeervergunning een prijskaartje van 235 euro.

