Op N36 verongelukte Christiaan (34) was pas een half jaar getrouwd: ‘Verwacht nog ieder moment dat hij thuiskomt’

Tubantia Crime Podcast Mexicaanse ‘drugskoks’ in Vroomshoop en wat zat er in het ondergrond­se drugslab in Ambt-Del­den?

Hoe komen twee Mexicanen als ‘drugskok’ in Vroomshoop terecht? En wat zat er nou in de kelder onder de boerderij van Landgoed Twickel? In een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast geven misdaadverslaggevers Maarten Schoon en Erwin Waanders antwoord op onder andere deze vragen.

10 februari