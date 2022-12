Op parkeerplaats vol vuur, ‘redt’ Lambert uit Enschede de auto van zijn zoon: ‘Het brandde gigantisch’

Vermist meisje (14) uit Enschede weer terecht

ENSCHEDE - De politie Enschede riep mensen in de omgeving maandag op om uit te kijken naar een 14-jarig meisje. De Enschedese was sinds maandagavond vermist vanuit de omgeving van Boswinkel. De familie laat weten dat ze inmiddels in goede gezondheid is aangetroffen.

