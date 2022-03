Op plek waar ‘zijn Lenie’ opgroeide, geeft Frans het startsein voor een veiliger Weertstraat in Glane

In Enschede ziet Pv­dA-lei­der Ploumen hoe wonen op jezelf ook hier voor starters een onbetaal­baar ideaal is

ENSCHEDE - Probeer als starters maar eens een huis te vinden in Enschede; het is voor velen een onhaalbaar ideaal. De lokale PvdA kreeg het vorig jaar voor elkaar dat de politiek zich uitsprak voor een plan om meer betaalbare woningen te bouwen. De nood is onverminderd hoog, zo leert een werkbezoek van partijleider Lilianne Ploumen. „Het is niet te doen.”

