Op Rigtersbleek staat ook in de derde klasse geen maat, achtervolger Hellendoorn geklopt

Bij goed presterend RSC blijft handhaving het enige doel: ‘Misschien dat er daarna nog meer in zit’

ROSSUM - RSC is bezig aan een ijzersterk seizoen. Dankzij een 5-0 zege op TVO klom de ploeg van trainer Mark Wijnreder op naar de derde plek in 3A. Toch blijft handhaving het doel in Rossum.

