Op straat is boze Twentse burger stiekem best tevreden: ‘Iets te klagen? Laat me ff denken...’

Wie online of op sociale media kijkt, kan wel eens gaan denken dat de Twentse burger een soort boze buurman Bolderbast is, kwaad op de hele wereld. En al helemaal op de politiek, landelijk én lokaal. Die mensen zijn er, in elke gemeente waar we kwamen. Maar het overkoepelende beeld is anders, ontdekten we tijdens onze tour door Twente met ‘De Stembus’ in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week.