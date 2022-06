Opdracht van Omtzigt: ministers moeten naar boeren langs de grens om stikstofverschillen

Cijfers per gemeente Woningnood in Twente? Problemen in Wierden en Borne het grootst

ENSCHEDE - Hoe groot is de woningnood in Twente en de Achterhoek? Kan iedere woningzoekende direct een woning krijgen? Het antwoord: dat verschilt heel erg per gemeente. De woondruk is in Borne en Wierden het grootst. Dat blijkt uit onderzoek van Atlas Research.

23 juni