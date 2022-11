Open dag ROC van Twente: op zoek naar handen aan bed en krachtpatsers in de bouw

Uit in de regio The Book of Water: over stortre­gens en een afnemend geheugen

In de roman De mens treedt op in het Holoceen raakt een oude man geïsoleerd van zijn omgeving. Het afnemend geheugen en klimaatverandering spelen hem parten. Componist Michel van der Aa heeft er een multimediale theaterproductie van gemaakt: The Book of Water. ,,Dit is voor iedereen een herkenbaar verhaal.”

17 november