Openbare training van wereldkampioene kickboksen Tiffany ‘Time Bomb’ van Soest in Gronau

Kickboksliefhebbers kunnen maandag in Gronau een training bijwonen van Tiffany van Soest, wereldkampioene in het bantamgewicht. Van Soest bereidt zich voor op het gala Collision 4, op 8 oktober in het Gelredome. Zij verdedigt daar haar titel. Het hoofdgevecht gaat dan tussen Badr Hari en Alistair Overeem.

Van Soest, een Amerikaanse met Nederlandse roots, geeft vooralsnog eenmalig een openbare training. Tot genoegen van Glory, de organisator achter het gala in Arnhem. Glory wil het kickboksen onder vrouwen graag populairder maken. ‘Een sport die je ontzettend fit maakt en ervoor zorgt dat je je kunt verdedigen als je wordt lastig gevallen op straat, in de kroeg, tijdens de GP in Zandvoort of waar dan ook’, aldus Glory.

Volledig scherm Tiffany van Soest (r), hier in actie tegen Manazo Kobayashi. © Glory

Tiffany, aliasTime Bomb, veroverde in maart de wereldtitel door haar tegenstander op spectaculaire wijze te verslaan. In het Gelredome verdedigt ze haar titel tegen de Française Sarah Moussaddak.

Voorvechter

Kickboksen is echter niet het enige waarmee Tiffany van Soest zich onderscheidt. Ze is volgens Glory creatief, schildert en zingt, is bepaald niet op haar mondje gevallen én groot voorvechter voor vrouwen in dé vechtsport van dit moment: kickboksen.

Volledig scherm Tiffany van Soest (l) strijdt tegen hier Manazo Kobayashi. © Glory

Kickboksen wint enorm aan populariteit, juist ook onder meisjes. Weet ook de Enschedese trainer Michelle Pruim. „Toen ik op mijn vijftiende begon, 23 jaar geleden, was ik de enige in Enschede. Ik geef nu les, laatst nog aan een klas met alleen maar vrouwen. Ook bij de kinderen is het merendeel meisjes. Bij een van mijn klassen is het half-half, de andere klas telt maar twee jongens.”

Wie de training van Tiffany van Soest wil volgen is vanaf 16.00 uur welkom in de gym aan de Königstrasse 1, Apartment 3 in Gronau. Na een half uur vervolgt ze haar training in een meertje in de buurt.

Volledig scherm Tiffany van Soest. © Glory