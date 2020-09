Opgetrokken wenkbrauwen, een lach, meer niet: verdachten viervoudige moord Enschede blijven zwijgen

Wanneer de officier later spreekt over de salami-tactiek die door de verdediging wordt gehanteerd - „de salami wordt in stukjes gesneden, die worden door elkaar geschud om verwarring te zaaien, maar deze zaak is wel degelijk een hele mooie worst” - moet Denis zelfs lachen. Waarschijnlijk om de term. Het zijn summiere tekenen van menselijkheid bij de broers, die in de voorbije procesdagen niet te zien waren. Maar daar bleef het ook bij, want praten deden ze ook nu niet. Zoals verwacht.



Al probeert rechtbankvoorzitter Ben Hendriks het nog wel. Omdat het laatste woord altijd aan de verdachten is, gaat hij ze een voor een af. Camil A. (59) spreidt voorzichtig zijn handen en schudt van nee, net als Denis (32). De enige die spreekt, is Dejan (33). Al zijn het slechts loze woorden. „Ik heb niets toe te voegen.”



De laatste procesdag was vooral een herhaling van zetten. Het Openbaar Ministerie wees nogmaals op het bewijs en deed de tegenargumenten af als ‘een hoop suggesties, een hoop mist, maar geen body’. „Hoe is het DNA op de kogelhuls terecht gekomen? Hoe is DNA van Denis op die bekabeling gekomen? En wat deden de verdachten überhaupt in de buurt van de growshop? Daar heb ik de verdediging niet over gehoord. Niet meer dan dat Camil zei dat ‘corrupte agenten’ bewijs in hun auto hebben geplaatst.”