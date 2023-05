Opknappertje: deze kluswoning staat nu te koop in Enschede

Eindelijk hoop voor het dakloze stel dat sinds november in Volkspark bivakkeert: er komt een container­wo­ning

Er is eindelijk zicht op onderdak voor Martin en Natascha, het dakloze verslaafde stel dat al sinds november in een tentje in het Volkspark bivakkeert. De twee krijgen binnenkort een containerwoning, waar ze al zo lang op hopen.