Oplichters bieden kaarten voor Europees duel FC Twente aan

invloedrijk Almelose transvrouw Daphne na 53 jaar eindelijk bevrijd: nu wil ze COC Twente minder conserva­tief maken

„Nu vecht ik voor mensen die hetzelfde meemaken als wat ik heb meegemaakt”, zegt Daphne Waanders uit Almelo. Ze is voorzitter van COC Twente-Achterhoek, een club die conservatief is vergeleken bij de COC’s van Zwolle en Deventer en uitbundige transgenders maar moeilijk vindt. Zoals zijzelf uit haar schulp is gekropen zou het COC dat ook moeten doen. „Als ons met een nazi-vergelijking onrecht wordt gedaan, spreken we ons uit.”