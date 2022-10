Oplichters proberen in Twente slag te slaan met haardhout: ‘Prijzen soms te mooi om waar te zijn’

Bij Masterfire in Enschede merken ze dat er in ieder geval een stuk meer vraag naar haardhout is dan in andere jaren. „Eigenlijk het hele jaar door al”, zegt Ingeborg Dijkhuis van Masterfire in Enschede. Dit bedrijf verkoopt allerlei soorten haardhout en houtpellets en ziet dat de vraag heel groot is. „Vooral als het in de media gaat over de stijgende gasprijzen zien we een piek in de vraag. Het is zelf zo druk, dat we een verplichte lunchpauze houden tussen de middag. Anders komen we daar écht niet meer aan toe.”