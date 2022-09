Oplichters spelen in op stijgende energiekosten, politie waarschuwt voor nepmails over toeslag

De energiekosten stijgen en oplichters spelen daar handig op in, ziet de politie Oost-Nederland. Zij waarschuwt voor nepmails en sms’jes over de energietoeslag. „Het zijn de nieuwste methode van cybercriminelen om mensen op te lichten.”

De politie meldt dat er valse e-mails en sms-berichten rondgaan over de tegemoetkoming in de energiekosten. Deze berichten zijn echter niet van de Nederlandse overheid, maar van oplichters. Wie op de link klikt komt op een website die door criminelen is gemaakt.

Geld overmaken naar criminelen

In het bericht wordt bezoekers gevraagd om via een digitale knop persoonlijke gegevens en het bankrekeningnummer in te vullen. Daarna volgt vaak een neptelefoontje van de bank, waarschuwt de politie. Criminelen bellen de slachtoffers op en vertellen dat er fraude is gepleegd met hun bankrekening en dat ze hun geld kunnen veiligstellen door het tijdelijk naar een andere rekening over te boeken. Een rekening waar alleen de criminelen bij kunnen.

Aanvraagknop bestaat niet

De politie adviseert om informatie te controleren via de officiële website van de overheid, www.rijksoverheid.nl. „In de meeste gemeenten is de energietoeslag automatisch geregeld, in sommige gemeenten moet je als aanvrager zelf met de gemeente bellen. Een digitale knop om de energietoeslag aan te vragen bestaat dus niet”, besluit de politie.