Opnieuw gespannen voetbalsfeer in Enschede? Nee, want er is geen Let te bekennen

Ook dit jaar opent Gerard een kerstout­let in Enschede: 'Van kaarsjes en lichtjes fleuren mensen op'

Kunnen we eindelijk weer wat zonnestralen verwachten, komen we met een kerstnieuwtje. In september opent Gerard Schepers (52) Rudolph’s pop-upshop in Enschede. Een outlet vol ballen, pieken en kransen met flink veel korting.