Opnieuw verlies voor Menzis: er vertrokken meer verzekerden dan erbij kwamen

Vrouw gewond na botsing op kruising in Lonneker, weg deels dicht

LONNEKER - Een vrouw is zaterdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Oldenzaalsestraat in Lonneker. Twee auto’s kwamen op de kruising met de Lonneker Molenweg hard met elkaar in botsing. De kruising is als gevolg tijdelijk afgesloten.

19 februari