Oppassen! De nieuwe flitspalen staan er, maar doen ze het ook al?

lezersbrief Zorgen over minderjari­ge asielzoe­kers in Haaksber­gen zijn overdreven

Lezer Bert Exterkate volgt met verbazing het nieuws over de aanstaande opvang van minderjarige asielzoekers in voormalig hotel Morssinkhof. Vooral de brief met een ‘peiling’, die enkele buurtbewoners huis-aan-huis hebben verspreid, vindt hij vreemd. Hij vraagt zich af waar iedereen zich zo druk om maakt.