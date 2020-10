Optimisme verdwenen in Twentse verpleeghuizen: ‘Ouderen opnieuw heel ziek’

Bestuurder Rick Hogenboom van zorgcentrum De Posten in Enschede was maandag optimistischer. De indruk van de eerste weken van de tweede coronagolf was dat sprake was van een milder beeld. Besmette ouderen leken eerder te herstellen. Het ziektebeeld zelf leek zelfs minder ernstig. Daar kwam hij gisteren op terug. „Het is aan het kantelen”, aldus Hogenboom. Dat bevestigt ook bestuurder Aline Poolen van Zorgaccent. Ook de Almelose zorgorganisatie had aanvankelijk het idee dat besmette ouderen sneller herstellen dan in het voorjaar. „Helaas is dat toch niet zo. Ik heb het nog weer extra nagevraagd”, aldus Poolen.