Oud-bestuurder Dick Buursink ziet met bewondering toe hoe Pieter Omtzigt als bejubeld man van het volk de democratie herschrijft

„Ik kom uit een gezin met vijftien kinderen. We woonden in de Velve. Vijf zussen en negen broers, er zijn er nu zeven van overleden. Ik was de twaalfde. Tja, waarom heb je vijftien kinderen? Mijn moeder was een intelligente vrouw, opgeleid als wijkverpleegkundige, ze was van 1938 tot 1957 altijd zwanger. Ik sliep met zes broers op een kamer, in een- en tweepersoonsstapelbedden en met één broer aan het voeteneind. Mijn vader werkte in de textiel. Geld was er niet, maar omdat niemand een cent had merkte je de armoede niet. In dat grote gezin kende en vierde je alle verjaardagen. In de jaren 70 had ik dan zo veertig man familie over de vloer.”