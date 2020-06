Oud-burgemeester van Meppel aan de slag in Utrecht

Peter den Oudsten was tot oktober 2019 burgemeester van Groningen. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring. Na een loopbaan in het bedrijfsleven was hij van 1997 tot 2001 wethouder in Leeuwarden. Daarna was hij van 2001 tot 2005 burgemeester van Meppel en van 2005 tot 2015 burgemeester van Enschede. Zowel in Groningen als in Enschede was den Oudsten voorzitter van de Veiligheidsregio.