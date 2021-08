Oud-Enschedese Youtuber Wilma heeft honderdduizenden volgers vanwege....haken: ‘Voor corona reisde ik de wereld rond’

Dertig pogingen op een dag, en nog heeft Inma (22) uit Spanje geen kamer in Twente

11 augustus ENSCHEDE - Hoeveel pogingen ze in totaal al gedaan heeft? De Spaanse studente Inma Garcia Baños zou het niet eens precies weten. In haar jacht op een kamer in de buurt van de Universiteit Twente verstuurt ze het ene na het andere verzoek, maar tot dusverre zonder resultaat. De tijd begint te dringen. „Als ik niets vind? Dan moet ik die master maar ergens anders doen.”