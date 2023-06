Oud-renner Gerben Löwik heeft dé tip voor het samenstellen van de ideale Wielerspelploeg. Maar of je daar wat aan hebt…: ‘Je moet het zoeken in de verrassingen’

met video Beek en vijvers Boekelose Stoombleke­rij ernstig vervuild met PFAS: ‘Niet sproeien of zwemmen’

Niet sproeien met grondwater of water uit de Teesinkbeek en de vijvers en er ook niet in zwemmen. Huisdieren ook niet. Dat advies gold al voor de Boekelose Stoomblekerij, maar is nog urgenter geworden nu blijkt hoe vervuild het water is.