Ouders Lotte van der Zee: ‘Hoe moeten we samen oud worden na haar dood?’

Docent gelukskun­de Saxion: ‘Het is aan onszelf om de juiste balans te vinden’

27 december ENSCHEDE - ‘Het leven is een contactsport’, zegt Mirjam Spitholt. Het is een van de lessen die zij, docent gelukskunde bij Hogeschool Saxion, haar studenten wil leren. Geluk is bereikbaar voor wie in staat is om het menselijk systeem te doorzien.