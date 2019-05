Oudste inwoner van Enschede (en Overijssel) wordt vandaag 110 jaar

Menzis: Procederen om 14 cent was een foutje

7:24 ENSCHEDE - Menzis oogste vorige week veel hoon, omdat ze een klant voor de rechter sleepte, voor een openstaande rekening van 14 cent. Een paar dagen later trekt de zorgverzekeraar het boetekleed aan. „Dit was absoluut een foutje. Dat had niet moeten gebeuren en doen we ook nooit”, aldus woordvoerder Joeri Veen.